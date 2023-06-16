Себе или другим? Что грозит звезде «Беспринципных» Бабушкиной за хранение наркотиков

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 620 0

Звездный адвокат Жорин напомнил актрисе Кристине Бабушкиной о тяжести статьи за хранение наркотиков

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Актрису вместе с мужем задержали в центре Москвы с белым порошкообразным веществом, от объема и назначения которого будет зависеть ее дальнейшая судьба.

Звезде сериала «Беспринципные» Кристине Бабушкиной может грозить уголовная ответственность, если экспертиза обнаружит наркотики в пакетике с порошком, найденном в ее автомобиле. Ранее актрису вместе с мужем задержали в центре Москвы.

О том, какое наказание ждет человека в случае, если найденный порошок окажется наркотиком и будет обнаружен еще и в крови, 5-tv.ru поинтересовался у звездного адвоката Сергея Жорина.

Так, за хранение наркотиков подозреваемому грозит «народная статья» 228 УК РФ, которая, в свою очередь, включает несколько частей — в зависимости от размера наркотических средств. Народной статью прозвали из-за того, что в местах лишения свободы из-за нее находятся очень много человек. Все они попали в тюрьму за приобретение, хранение и перевозку даже без цели сбыта наркотических средств.

«Хранение, перевозка или сбыт наркотических веществ в значительном размере грозит лишением свободы до трех лет, в крупном размере — от трех до десяти лет и в особо крупном — до 15 лет тюремного заключения», — рассказал звездный адвокат.

Если экспертиза покажет, что вещество все-таки наркотическое, дальнейшее наказание будет зависеть уже от объема и обстоятельств. Уголовное дело, отметил Жорин, возбуждают сразу по факту обнаружения вещества, похожего на наркотик, а уже потом разбираются и расследуют обстоятельства.

«Логика полиции следующая — если у вас есть наркотики, значит, вам их кто-то продал, есть состав преступления, уголовное дело возбуждается по факту, а потом расследуется», — отметил эксперт.

В любом случае Бабушкину и ее супруга, если в их крови наркотик все же найдут, ждет административная ответственность и постановка на учет в наркодиспансер. А мужа актрисы, который находился за рулем, при таком раскладе могут также лишить водительских прав.

«Вполне возможно, что дело может быть удачно расследовано, если лица, у которых обнаружены наркотики, укажут место или других лиц, у которых они его купили», — отметил Жорин.

Он призвал держаться максимально далеко не только от запрещенных веществ, но и от всех, кто их употребляет. По словам адвоката, это, в первую очередь, опасно для здоровья и жизни, а также зачастую предполагает ответственность намного большую, чем за убийство. По этой самой «народной статье» в местах лишения свободы находятся очень много людей со сломанными жизнями и судьбами, подчеркнул Жорин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-футболиста «Анжи» задержали с наркотиками в Москве.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
83.96
-0.36 90.97
-0.10
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июня

Последние новости

18:05
«Приносят извне»: Путин заявил, что у ВСУ скоро закончится своя техника
18:00
Путин: Россия не стремится дедолларизировать российскую или мировую экономику
17:58
«Не теряйте меня»: Анна Семенович сообщила о проблемах со здоровьем
17:52
Путин: самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и танки Leopard
17:49
Генпрокуратура исключила из тарифов ЖКХ неправомерные расходы на 750 миллионов рублей
17:47
Московский кредитный банк и VK начали сотрудничество в IT-сфере

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2023
Себе или другим? Что грозит звезде «Беспринципных» Бабушкиной за хранение наркотиков
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео