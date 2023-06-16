Себе или другим? Что грозит звезде «Беспринципных» Бабушкиной за хранение наркотиков

Актрису вместе с мужем задержали в центре Москвы с белым порошкообразным веществом, от объема и назначения которого будет зависеть ее дальнейшая судьба.

Звезде сериала «Беспринципные» Кристине Бабушкиной может грозить уголовная ответственность, если экспертиза обнаружит наркотики в пакетике с порошком, найденном в ее автомобиле. Ранее актрису вместе с мужем задержали в центре Москвы.

О том, какое наказание ждет человека в случае, если найденный порошок окажется наркотиком и будет обнаружен еще и в крови, 5-tv.ru поинтересовался у звездного адвоката Сергея Жорина.

Так, за хранение наркотиков подозреваемому грозит «народная статья» 228 УК РФ, которая, в свою очередь, включает несколько частей — в зависимости от размера наркотических средств. Народной статью прозвали из-за того, что в местах лишения свободы из-за нее находятся очень много человек. Все они попали в тюрьму за приобретение, хранение и перевозку даже без цели сбыта наркотических средств.

«Хранение, перевозка или сбыт наркотических веществ в значительном размере грозит лишением свободы до трех лет, в крупном размере — от трех до десяти лет и в особо крупном — до 15 лет тюремного заключения», — рассказал звездный адвокат.

Если экспертиза покажет, что вещество все-таки наркотическое, дальнейшее наказание будет зависеть уже от объема и обстоятельств. Уголовное дело, отметил Жорин, возбуждают сразу по факту обнаружения вещества, похожего на наркотик, а уже потом разбираются и расследуют обстоятельства.

«Логика полиции следующая — если у вас есть наркотики, значит, вам их кто-то продал, есть состав преступления, уголовное дело возбуждается по факту, а потом расследуется», — отметил эксперт.

В любом случае Бабушкину и ее супруга, если в их крови наркотик все же найдут, ждет административная ответственность и постановка на учет в наркодиспансер. А мужа актрисы, который находился за рулем, при таком раскладе могут также лишить водительских прав.

«Вполне возможно, что дело может быть удачно расследовано, если лица, у которых обнаружены наркотики, укажут место или других лиц, у которых они его купили», — отметил Жорин.

Он призвал держаться максимально далеко не только от запрещенных веществ, но и от всех, кто их употребляет. По словам адвоката, это, в первую очередь, опасно для здоровья и жизни, а также зачастую предполагает ответственность намного большую, чем за убийство. По этой самой «народной статье» в местах лишения свободы находятся очень много людей со сломанными жизнями и судьбами, подчеркнул Жорин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-футболиста «Анжи» задержали с наркотиками в Москве.