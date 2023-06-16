Росгвардейцы в ЛНР обезвредили взрывное устройство весом в тонну

В Луганской народной республике (ЛНР) обезврежено самодельное взрывное устройство весом в тонну. Об этом сообщили в пресс-службе войск национальной гвардии РФ.

В районе оживленной трассы между населенными пунктами находилась замаскированная позиция Вооруженных сил Украины (ВСУ). При осмотре военнослужащие российской армии нашли сухпайки иностранного производства и форму ВСУ.

Также бойцы заметили концы провода, уходящие в сторону трассы. Когда стало ясно, что они проложены под дорожное полотно, а собака унюхала взрывчатые вещества, саперы незамедлительно принялись к обезвреживанию.

Находка оказалась фугасом большой мощности — сорок 25-килограммовых мешков с неким веществом внутри и 25-килограммовый ящик с тротилом. Электродетонатор был установлен внутри этого ящика. В целом взрывчатка весила около тонны.

«С соблюдением всех мер безопасности саперы обезвредили опасную находку, а составные части СВУ передали коллегам из экспертно-криминалистического центра», — рассказали в пресс-службе.

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