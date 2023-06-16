Звезду сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину задержали с белым порошком в Москве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 1 034 0

Актрису вместе с мужем остановили сотрудники ГАИ в центре столицы. И кое-что нашли.

Звезду сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину задержали с белым порошком в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Актриса Кристина Бабушкина вместе с супругом задержана в центре Москвы. По данным 5-tv.ru, их автомобиль остановили сотрудники ГАИ на улице Коровий Вал для проверки документов. Тогда инспекторы обнаружили в салоне авто пакетик с белым порошкообразным веществом.

Актрису с супругом отправили на медосвидетельствование, а вещество — на экспертизу.

Кристина Бабушкина наиболее известна по ролям в сериалах «Беспринципные», «Кровавая барыня» и другим кинокартинам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Михаила Пореченкова стала участницей ДТП, в котором погиб скутерист. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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