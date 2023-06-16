Илью Новикова* лишили статуса адвоката в России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Адвокатская палата Москвы лишила Илью Новикова* статуса адвоката за нарушение этики

Илью Новикова* лишили статуса адвоката в России

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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Что стало причиной такого решения?

Адвокатская палата Москвы лишила статуса известного российского адвоката Илью Новикова*. Об этом говорится на сайте палаты.

«Применить меру дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что причиной данного решения стало нарушение Кодекса профессиональной этики. Дисциплинарное производство было возбуждено по представлению Минюста.

До этого Илья Новиков* был объявлен в розыск на основании статьи Уголовного кодекса России. По какой именно — пока неизвестно.

Мужчина был более известен как знаток телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Он снимался в шоу с 2002 года, неоднократно выигрывал призы как лучший игрок в команде. В конце 2016 года стало известно, что он будет принимать участие в украинской версии телепроекта.

Более того, Новиков* был правозащитником летчицы Надежды Савченко, кинорежиссера Олега Сенцова и представлял интересы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального**.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как адвокат Илья Новиков* объявлен в розыск.

* — признан иноагентом в РФ.

** — признан НКО-иноагентом, а также экстремистской организацией в РФ.

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