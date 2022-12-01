Известный по «Что? Где? Когда?» адвокат Илья Новиков* объявлен в розыск

Адвокат Илья Новиков* объявлен в розыск. Информация об этом следует из базы МВД РФ.

Согласно публикации в картотеке, Новиков разыскивается на основании статьи Уголовного кодекса России. По какой именно — пока неизвестно.

Илья Новиков более известен, как знаток телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Он снимался в шоу с 2002 года, неоднократно выигрывал призы как лучший игрок в команде. В конце 2016 года стало известно, что он будет принимать участие в украинской версии телепроекта.

Известно, что он был правозащитником летчицы Надежды Савченко, кинорежиссера Олега Сенцова. Также Новиков представлял интересы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального**.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему в Москве заочно арестовал и объявили в розыск сына главы Красноярского края.

* — признан иноагентом в РФ.

** — признан НКО-иноагентом, а также экстремистской организацией в РФ.