«Я такое пережил»: почему Дима Билан уже два года ходит к психологу

Долгие годы успешной карьеры не прошли незаметно для здоровья Димы Билана. Как певец научился справляться с проблемами, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Дима Билан признался, что уже два года работает с психологом. Из-за чего известный артист был вынужден обратиться к специалисту? Почему он боится получать награды? Зачем певец ездил в Индию перед сольными концертами? И правда, что Билан тратит сотни тысяч рублей на содержание своего кота? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Просто выходишь к микрофону и уже ничего не боишься. Моменты ожидания самые-самые жуткие вообще. Просто неописуемо», — признался исполнитель.

Дима Билан — один из самых популярных артистов российской эстрады. Его песни занимают верхние строчки хит-парадов. А сам он регулярно получает музыкальные премии. Но недавно певец рассказал, что каждый выход за очередным призом отнимает у него много нервов.

«Я столько наград получил за свою жизнь, за деятельность свою 20 с лишним лет, что у меня нервный тик начинается, когда объявляют мое имя и фамилию. Для меня это стресс, очень большой стресс», — заявил Билан.

Казалось бы, давно пора привыкнуть и выработать иммунитет к подобным тревогам. Но у Димы Билана с годами волнение лишь усилилось.

«Каждая награда — это все равно для меня некое испытание. Поэтому я боюсь получать первые места. У меня некая фобия даже возникает в этом направлении», — рассказал певец.

Билан не раз признавался, что из-за профессии подорвал здоровье. Постоянный недосып, гастроли, концерты: артист работал на износ годами. В 2017-м попал в больницу, где ему провели операцию по удалению межпозвоночной грыжи. Примерно в это же время у него обострилась язва желудка. А несколько лет назад Дима Билан сломал ногу и до сих пор полностью не восстановился.

«Я ношу все время такую штуку на всякий случай (показывает. — Прим. ред.), чтобы вдруг не травмировать лишний раз ногу. Это уже, видимо, со мной на всю жизнь. Приходится себя обезопасивать в этом смысле», — уточнил артист.

В последние годы певец испытывал трудности и с психологическим состоянием. Несколько лет назад он рассказал о злоупотреблении спиртным. Артист выступал нетрезвым в Самаре, Нижнем Новгороде и в городах Казахстана. Позже признался, что глушил проблемы алкоголем. К счастью, Билан все-таки нашел в себе силы отказаться от вредных привычек и теперь ведет трезвый образ жизни.

«Поумнел, мозги отрастил, наконец, себе. Вот что произошло. Перешел, так скажем, в правильный, тот самый возраст. Переход был непростым, скажу вам сразу. Но сейчас я уже в той самой системе координат и уже четко стою на ногах», — объяснил исполнитель.

По словам артиста, восстановить душевное равновесие ему помогла работа с психологом.

«Конечно, я с ним невероятно здорово общался в эти моменты, в эти периоды», — сказал Дима Билан.

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Певец признался, что найти человека, которому он сможет доверять, было непросто.

«Надо просто ходить с металлоискателем, проверять перед сеансом. Я знаю, что такое прослушка. Я такое пережил, вы просто не знаете», — уверяет музыкант.

Билан делится: он забывает о собственных трудностях в заботе о других. У артиста живет кот Соломон. Питомец серьезно болен. У него кошачий СПИД, отсутствуют зубы, а недавно обнаружился сахарный диабет. Дима сам дает коту препараты, делает уколы инсулина и балует деликатесами. По данным СМИ, лечение питомца обходится звезде более чем в 300 тысяч рублей в месяц.

«И не только крабов. И креветок ест, да. Я вообще корм, кстати, ему заказываю. Прилетает корм, в Москве его нет. Может, я отрабатываю какую-то свою ошибку жизни. Я так это воспринимаю», — признался исполнитель.

Недавно Билан отметил 25 лет на сцене. Артист очень переживал перед выступлением. Незадолго до этого из-за коронавируса у него возникли проблемы со связками. Говорить было тяжело, не то что петь. Чтобы восстановить голос, ему пришлось ехать в Индию к одному из местных докторов.

«Я сейчас ухожу от вас и замолкаю. Фониатр еще меня ждет. Немножечко промою горло. Нужно научиться себя немного экономить. Раньше я абсолютно на все вопросы пытался ответить: до концерта, во время концерта. Сейчас понял, что надо чуть-чуть как-то придержать коней», — рассказал Дима Билан.

Волнения оказались напрасными. Концерты прошли с аншлагом. Певец уверяет: как только он видит зрителей и слышит музыку, все тревоги забываются. И хочется наслаждаться моментом и радовать поклонников.