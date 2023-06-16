Что означают «алюминиевые огурцы» в одной из самых популярных песен Виктора Цоя

Поклонники группы «Кино» годами ломают голову над смыслом самой известной композиции из альбома «45». О чем она на самом деле?

Песня рок-группы «Кино» под названием «Алюминиевые огурцы» на самом деле не содержит в себе сложной метафоры или скрытого намека. В этом еще при жизни признался основатель и лидер музыкального коллектива Виктор Цой.

Песня «Алюминиевые огурцы» вышла в 1982 году в рамках альбома «45». Композиция со странным названием быстро стала популярной и породила множество споров. Фанаты ломали голову, что означает фраза «алюминиевые огурцы» и почему лирический герой сажает их на брезентовом поле.

Версий возникло много, в лидеры выбились три. Кто-то уверен, что алюминиевые огурцы — это сброшенные на Афганистан бомбы. Другие убеждены, что речь идет о заклепках на кожаных куртках рокеров. Третьи считают, что песня посвящена бессмысленности физического труда. И все они ошибаются.

«Цой говорил, что увидел на раскисшем от дождя поле огурцы, которые будущим художникам приказано было собирать. Они имели вид совершенно неорганических предметов — холодные, серые, скользкие, тяжелые штуки — алюминиевые огурцы. Вся песня была веселой абсурдной игрой слов», — рассказал однажды гитарист группы «Кино» Алексей Рыбин.

Об отсутствии глубокого смысла в песне говорил и сам Цой. Впервые он признался в этом в Дубне через пять лет после выхода альбома «45».

«Алюминиевые огурцы — это чисто фонетика, и, может быть, какие-то ключевые моменты, не связанные между собой и имеющие задачу вызвать ассоциативные связи. Фраза совершенно не имеет смысла. Эта песня — попытка полного разрушения реальности, какого-либо реализма. Можно назвать это реальной фантастикой», — отмечал исполнитель.

Музыкант считал, что песня понравилась публике именно из-за возможности придумать бесконечное число версий о ее смысле. В итоге каждый увидел в композиции свое и полюбил ее.

Цоя не стало 15 августа 1990 года — он погиб в результате автокатастрофы в Латвии. С тех пор в этот день на его могиле в Петербурге каждый год собираются многочисленные поклонники. В прошлом году 5-tv.ru публиковал видео с такого памятного мероприятия.