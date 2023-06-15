Мошенники начали использовать ChatGPT из-за сложности русского языка

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 28 0

Директор Kaspersky Кулашова: мошенники начали использовать ChatGPT из-за сложности русского языка

Мошенники начали использовать ChatGPT из-за сложности русского языка

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Тема:
ПМЭФ 2023

Без искусственного интеллекта аферисты не справляются с правилами великого и могучего.

Мошенники начали использовать чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT для составления более грамотных и вызывающих доверие фишинговых писем. Об этом в ходе ПМЭФ сообщила управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.

«ИИ — это инструмент, и как любой инструмент он несет в себе как возможности, так и угрозы. И, конечно, он будет применяться со всех сторон, и в том числе мы уже видели атаки с использованием ChatGPT», — цитирует киберэксперта РИА Новости.

Анна Кулашова отметила, что до сих пор фишинговые письма было легко отличить от обычных. Потому что первые были написаны со множеством ошибок. ChatGPT позволяет сделать тексты более грамотными, быстро подстраивая и перестраивая наборы слов в соответствии с правилами русского языка.

«Но он пока все еще не очень умный — безусловно, он обучается и совершенствуется, но пока на совсем сложные вещи он не способен», — рассказала одна из руководителей «Лаборатории Касперского».

Под угрозой мошеннических атак с помощью ChatGPT находятся не только отдельные лица, но и компании, добавила Анна Кулашова. Однако использование чат-бота мошенниками пока не стало массовым — это обходится дорого и не гарантирует результат, так как есть способы защиты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телефонные мошенники совершают около 8,6 миллиона звонков за одни сутки. С каждым годом этот показатель растет все больше.

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