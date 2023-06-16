«Посмотрим, как их поражать»: Путин о втягивании НАТО в конфликт на Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Президент РФ отметил опасность дальнейшего втягивания НАТО в украинский конфликт

«Посмотрим, как их поражать»: Путин о втягивании НАТО в конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski

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Глава государства заявил, что доставка Киеву западных истребителей — настоящая опасность.

Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском форуме, что в конфликт на Украине начинают втягиваться страны Североатлантического альянса.

По его словам, доставка Киеву истребителей F-16 — очень большая опасность дальнейшего втягивания НАТО в конфликт.

«Если будут базироваться за границей, посмотрим, как их поражать», — говорит Путин.

Президент РФ Владимир Путин ранее подтвердил, что украинская сторона начала анонсированное контрнаступление в зоне СВО. Он указал, что ВС РФ эффективно удается отражать наступательные действия противника, не оставляя ему шансов на реализацию поставленных задач.

Спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима продолжается с 24 февраля 2022 года. К сентябрю четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав России по результатам референдумов — Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР). Украина не признала результатов голосования, с 4 июня текущего года предпринимаются попытки наступления.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как оружие НАТО ослабило ВСУ при контрнаступлении.

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