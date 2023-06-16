Просчитались: как оружие НАТО ослабило ВСУ при контрнаступлении

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Экс-разведчик США Скотт Риттер: новая техника НАТО ослабила ВСУ при наступлении

Просчитались: как оружие НАТО ослабило ВСУ при контрнаступлении

Фото: Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация Украинское наступление

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает просить военной помощи у Запада, но будет ли она полезной?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получают преимущество в бою вместе с поставками военной помощи со стороны США и их партнеров по НАТО. Наоборот, армия становится слабее, так как не может распоряжаться техникой должным образом. Такое мнение в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty высказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

Эксперт отметил, что западные вооружения, в том числе танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Bradley, были разработаны для системного применения на полях. Украинские военнослужащие не просто не учитывают предназначение техники, они даже не знают, как использовать ее в ходе сражения, не умеют ремонтировать поврежденные единицы.

«Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие, мы сделали ее не сильнее, а, наоборот, слабее», — сказал Риттер.

Экс-разведчик уверен, что именно перечисленные факты объясняют большие потери немецких Leopard и американских БМП в ходе наступления. Он также добавил — с первого дня военной кампании киевского режима российские войска с легкостью уничтожают западные вооружения. Поставленная техника ничего не изменит на поле боя, заключил Риттер.

Спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима продолжается с 24 февраля 2022 года. К сентябрю четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав России по результатам референдумов — Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР). Украина не признала результатов голосования, с 4 июня текущего года предпринимаются попытки наступления.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что противник не достиг поставленных целей ни на одном направлении. Ранее 5-tv.ru сообщал: украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь признал, что ВСУ встречают жесткое сопротивление на линиях соприкосновения. И снова попросил военной помощи у Запада.

Тема:
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