Звездный стилист назвал некачественным окрашивание волос Люси Чеботиной

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 295 0

Звездный стилист Александр Данилов назвал некачественным окрашивание волос Люси Чеботиной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В последнее время певица стала эпицентром скандалов. Поклонники обвиняют ее в звездной болезни.

Окрашивание волос Люси Чеботиной сделано некачественно. Об этом заявил звездный стилист Александр Данилов на национальной премии «Золотой хит» телеканала Music Box Gold, которая прошла в театре «Градский Холл».

«Оно сделано чуть-чуть неправильно. Потому что при укладке у нее видны четкие границы блонда. Либо ей плохо укладывают волосы, либо они неправильно окрашены», — отметил Данилов в эксклюзивном комментарии корреспонденту 5-tv.ru.

Стилист порекомендовал певице сменить мастера и выбрать того, кто сможет привести ее волосы в надлежащее состояние. Сам Данилов не прочь предложить Чеботиной свои услуги.

По признанию стилиста, сейчас актуальны натуральные оттенки и растяжка цвета, когда волосы окрашиваются не по всей длине. Что касается причесок, то в тренде беспорядок на голове.

«Чем чуднее, тем моднее. Если мы посмотрим, кто сюда пришел, то мы увидим хаос. <…> На ночь легла, завязала все в хвост, распустила — и у тебя локоны. И можно обойтись без похода к стилисту», — поделился Данилов.

В последнее время Люсю Чеботину преследуют сплошные скандалы. Сначала у певицы разгорелся конфликт с Идой Галич, которая обвинила Чеботину в срыве шоу. А чуть позже появилась информация, что песни артистки сняты с эфиров радиостанций, принадлежащих холдингу «Русская медиагруппа». Интересно, что холдинг принадлежит Владимиру Киселеву, отцу возлюбленного певицы ЮрКисса (Юрий Киселев).

Ранее 5-tv.ru писал, что Чеботину и ЮрКисса заметили вместе.

+18° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
83.65
-0.31 91.63
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:52
Боевики ВСУ атаковали с беспилотника село в Белгородской области
9:45
Без прыщей и морщин: как правильно выбрать косметику и не навредить коже?
9:33
Экономист рассказала о налогах, которые «прячутся» в банковских сделках
9:14
Звездный стилист назвал некачественным окрашивание волос Люси Чеботиной
8:59
Память погибшего от нападения акулы россиянина увековечат в Египте
8:36
Пленный боевик признался, что солдатами ВСУ командуют американцы и поляки

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака
Уличная ссора в Петербурге переросла в суровый бой на шампурах с кровопролитием
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео