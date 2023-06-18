Звездный стилист назвал некачественным окрашивание волос Люси Чеботиной

В последнее время певица стала эпицентром скандалов. Поклонники обвиняют ее в звездной болезни.

Окрашивание волос Люси Чеботиной сделано некачественно. Об этом заявил звездный стилист Александр Данилов на национальной премии «Золотой хит» телеканала Music Box Gold, которая прошла в театре «Градский Холл».

«Оно сделано чуть-чуть неправильно. Потому что при укладке у нее видны четкие границы блонда. Либо ей плохо укладывают волосы, либо они неправильно окрашены», — отметил Данилов в эксклюзивном комментарии корреспонденту 5-tv.ru.

Стилист порекомендовал певице сменить мастера и выбрать того, кто сможет привести ее волосы в надлежащее состояние. Сам Данилов не прочь предложить Чеботиной свои услуги.

По признанию стилиста, сейчас актуальны натуральные оттенки и растяжка цвета, когда волосы окрашиваются не по всей длине. Что касается причесок, то в тренде беспорядок на голове.

«Чем чуднее, тем моднее. Если мы посмотрим, кто сюда пришел, то мы увидим хаос. <…> На ночь легла, завязала все в хвост, распустила — и у тебя локоны. И можно обойтись без похода к стилисту», — поделился Данилов.

В последнее время Люсю Чеботину преследуют сплошные скандалы. Сначала у певицы разгорелся конфликт с Идой Галич, которая обвинила Чеботину в срыве шоу. А чуть позже появилась информация, что песни артистки сняты с эфиров радиостанций, принадлежащих холдингу «Русская медиагруппа». Интересно, что холдинг принадлежит Владимиру Киселеву, отцу возлюбленного певицы ЮрКисса (Юрий Киселев).

Ранее 5-tv.ru писал, что Чеботину и ЮрКисса заметили вместе.