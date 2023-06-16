Оксана Самойлова и Джиган отпраздновали выпускной дочери: «Так быстро годы летят»

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Оксана Тарасова
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Оксана Самойлова и Джиган отпраздновали первый выпускной восьмилетней дочери Леи

Оксана Самойлова и Джиган отпраздновали выпускной дочери: «Так быстро годы летят»

Фото: Instagram* / samoylovaoxana

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Знаменитости с гордостью рассказали об успехах средней дочки Леи.

Блогер и модель Оксана Самойлова и ее супруг рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.) посетили выпускной средней дочери Леи. Восьмилетнюю девочку дважды наградили на сцене за успехи в учебе, родители были страшно горды. На мероприятии не было сестер и младшего братика Леи, но, судя по фото в соцсетях, она была счастлива и отлично провела время с мамой и отцом. А вечером вся семья дома у бассейна отметила начало летних каникул.

У Джигана и Самойловой четверо детей. Лею они называют кареглазым ураганом за самый непредсказуемый и взрывной характер. Как признавалась блогер, еще совсем маленькой девочка ясно дала понять родителям, что скучать не придется. Сегодня она уже не крошечный сорванец, из бандитки в мешковатых худи Лея превращается в юную леди. На выпускной она пришла в нежно-розовом платье с драпировкой в виде цветов, мама поддержала образ эффектным костюмом в тон.

«Пока они маленькие, кажется, что такими малышами они будут всегда, а потом первый класс — и ты уже даже не понимаешь, как так быстро годы летят», — рассуждает Самойлова в личном блоге.

Модель пользуется успехом у публики не только как предприниматель, но и как мама. Мало того, что звезда окружает наследников заботой и исполняет любые желания, она еще и потрясающе выглядит! Будто не вынашивала четверых детей одного за другим. Фанаты считают Самойлову едва ли не примером настоящей женщины, так как она и зарабатывает миллионы, и наследников растит, и сохраняет брак, несмотря на возникающие трудности. Уже дважды Джиган и Самойлова оказывались на грани развода. Недавно рэпер рассказал, почему весной жена выгнала его из дома и как ему удалось вымолить прощение.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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