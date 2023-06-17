В Белгороде ликвидирован пожар в жилом многоэтажном доме

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 44 0

Предварительно, горел декоративный купол дома.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пожар в жилом многоэтажном доме в центре Белгорода ликвидирован. Как сообщает с места корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, сейчас сотрудники МЧС проливают конструкции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, предварительно, пострадавших нет.

«Предварительно, горел декоративный купол здания. Огонь не распространился на квартиры. Предложили всем желающим временно расселиться. Люди хотят посмотреть на состояние квартир после ликвидации пожара», — сообщил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Новосибирске погиб одиннадцатилетний мальчик при пожаре в дачном доме.

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