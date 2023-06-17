Супруг Булановой преподнес ей подарок за 50 миллионов рублей

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 60 0

Татьяна Буланова открыла ресторан в центре Петербурга

Супруг Булановой преподнес ей подарок за 50 миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистка стала предпринимателем. Чем она владеет?

Певица Татьяна Буланова (ныне Руднева) теперь занялась новым делом — у артистки появился ресторан в самом центре Петербурга. Об этом пишет StarHit.ru

Оказалось, что такой щедрый подарок ей сделал ее возлюбленный — Валерий Руднев. Мужчина вложил около 50 миллионов рублей в новое хобби Булановой.

На днях состоялось открытие заведение, куда наведались звезды шоу-бизнеса. Среди гостей был замечен и бывший певицы — Николай Тагрин. По слухам, они сохранили дружеские отношения и продолжают общаться. Сама знаменитость выглядела отлично, правда, очень волновалась. По ее словам, она — арт-вдохновитель этого пространства, а в финансовые дела даже вникать не хочет.

Собственно, вечер прошел на славу: были диджеи, вкусная еда. Но гостей ждал небольшой сюрприз от самой Булановой, которая исполнила свои лучшие хиты. Позже она призналась, что будет часто здесь выступать, а также следить за работой персонала.

Недавно Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж за Валерия Руднева. Татьяну поначалу смущала разница в возрасте. Бывший теннисист, а ныне бизнесмен на 19 лет младше певицы. Но Валерий был настойчив. Он красиво ухаживал, дарил дорогие подарки. На помолвку Руднев преподнес кольцо с сапфиром стоимостью более одного миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, сколько стоила свадьба Татьяны Булановой и что ей подарил муж.

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