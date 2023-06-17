Самой пафосной вечеринкой ПМЭФ — 2023 стал концерт «Иванушек»

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Полина Долгова
Полина Долгова 241 0

Концерт «Иванушек» в Петербурге стал самой пафосной вечеринкой на ПМЭФ — 2023

Самой пафосной вечеринкой ПМЭФ — 2023 стал концерт «Иванушек»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Лихо отрывалась под хиты 90-х не только женская половина, но и мужчины.

Третий день ПМЭФ закончился концертом «Иванушек International». Посетители форума танцевали под каверы в исполнении королей поп-культуры и подпевали легендарным хитам, сообщает издание 78.ru.

В рамках Петербургского международного экономического форума гала-ужин стал уже традицией. Хедлайнерами вечера были заявлены «Иванушки International», а на их разогреве выступила местная певица Magic ZOYA и шоумен Charlie Anele, который достойно исполнил зарубежные хиты 80-х и 90-х.

Зрители встретили фаворитов сдержанно, но преданные поклонницы не лишили кумиров громких оваций. Сначала возле сцены выстроились фотографы, а через некоторое время треки «Тучи», «Реви» и «Колечко» сделали свое дело и весь танцпол заполнился желающими заснять выступление трио.

Особенно лихо отрывалась под хиты 90-х не только женская половина ресторана, но и мужчины. После того, как музыканты отпели собственные композиции, они начали исполнять произведения коллег по цеху, среди них прозвучали «Районы-кварталы» группы «Звери» и песни «Тату».

На закрытую вечеринку можно было приобрести билет. В день мероприятия его стоимость была от 60 тысяч рублей за место. В нее входили концерт, красная дорожка для фотосессии, игристое вино с закусками от шеф-повара и другие блюда, среди которых крудо из лосося и лангустины с кокосовым соусом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рыжий из «Иванушек» похвастался дружбой с бывшими женами.

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