Мужа актрисы Екатерины Бабушкиной доставили в суд

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 152 0

В суде выберут меру пресечения для супруга знаменитости.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Андрея Гацунаева, мужа актрисы Екатерины Бабушкиной привезли в суд. Материалы дела поступили в Замоскворецкий суд.

По данным 5-tv.ru, инцидент с мужем звезды произошел в центре Москвы. Автомобиль пары остановили сотрудники ГАИ для проверки документов, но нашли пакетик с белым порошкообразным веществом. Гацунаев попытался проглотить находку сотрудников правоохранительных органов, а также укусил сотрудника ГАИ за палец.

Уехал молча, с одним в пакетом: в квартире мужа звезды «Беспринципных» прошли обыски

В отношении супруга Бабушкиной возбуждено два уголовных дела. Первое — применение насилия в отношении сотрудника полиции, а второе — незаконный оборот наркотических средств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит звезде «Беспринципных» Бабушкиной за хранение наркотиков.

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
83.65
-0.31 91.63
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:20
Все так серьезно? На руке влюбленной Кайли Дженнер появилось помолвочное кольцо
12:13
Землетрясение во Франции разрушило несколько зданий
12:00
«Настоящих мужиков не хватает!»: Довлатова сыграла пять женщин в одном спектакле
11:50
Самой пафосной вечеринкой ПМЭФ — 2023 стал концерт «Иванушек»
11:35
Экс-глава МИД Австрии поспорила с Киссинджером о членстве Украины в НАТО
11:30
Мужа актрисы Екатерины Бабушкиной доставили в суд

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
Сальдо: Путин уверенно и достойно ответил на провокационные вопросы на ПМЭФ
Жизнь после рака: иллюзионист Сафронов рассказал о состоянии своего здоровья
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео