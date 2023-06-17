«Стреляет себе в ногу»: Песков обвинил ФРГ за выполнение установок США

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Песков: руководство ФРГ решило следовать в фарватере США и быть примерным членом НАТО

«Стреляет себе в ногу»: Песков обвинил ФРГ за выполнение установок США

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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По мнению представителя Кремля, Германия доказывает свою верность, так как хочет быть примерным членом НАТО.

Власти Германии решили следовать в фарватере США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на федеральном телеканале.

По его мнению, ФРГ делает это в ущерб своим же гражданам.

«Германия, к сожалению, видимо внутренне для себя решила следовать устойчиво в фарватере США, как и вся Европа, быть примерным членом НАТО, которое, естественно, выполняет все установки из Вашингтона», — сказал Песков.

Также он добавил, что немецкие власти «стреляют себе же в ногу» этими поступками.

До этого стало известно о том, что в Германии закончились деньги на бюджет Евросоюза из-за помощи Украине. В последнее время у страны нет возможности вносить дополнительные платежи в бюджет ЕС и это серьезно сказывается на стабильности жизни местных жителей.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Песков думает о желании Киева вступить в Альянс.

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