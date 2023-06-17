Прогулка на яхте: Путин с воды наблюдал за поднятием флагов в Петербурге

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Путин с катера наблюдал за поднятием в Петербурге флагов РФ, СССР и Российской империи

Прогулка на яхте: Путин с воды наблюдал за поднятием флагов в Петербурге

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Поднятие флагов приурочено к памятным датам.

Президент России Владимир Путин решил посмотреть торжественную церемонию поднятия флагов Российской Федерации, СССР и Российской империи в Парке 300-летия Петербурга с воды.

Он прибыл в акваторию Финского залива, недалеко от «Лахта-центра» на борту яхты «Охта». С воды для главы государства открылись незабываемые виды северной столицы и торжественной церемонии.

«Всего было возведено три флагштока высотой 179,5 метра, которые образовали первый в мире ансамбль флагштоков подобной высоты, построенный на воде», — говорится в сообщении.

Кстати, эти три флагштока являются самыми высокими флагштоками в мире, построенными на воде. Каждый флаг весит почти полтонны. А вот поднятие флагов приурочено к датам учреждения каждого из них — 165 лет флагу Российской империи, 100 лет флагу СССР и 330 лет триколору.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как россияне смотрели выступление Путина на ПМЭФ — 2023.

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
83.65
-0.31 91.63
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:28
Минцифры рассматривает запрет параллельного ввоза мобильных Samsung
15:15
«Как монолит»: IVAN поделился воспоминаниями о Кобзоне
15:08
Прогулка на яхте: Путин с воды наблюдал за поднятием флагов в Петербурге
15:00
«Стреляет себе в ногу»: Песков обвинил ФРГ за выполнение установок США
14:54
Контратака ВСУ по трем направлениям полностью провалилась
14:45
Во время ПМЭФ подписали более 900 контрактов почти на четыре триллиона рублей

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
«Вмешательство было»: могло ли лицо Ольги Бузовой отечь из-за филлеров
«Настоящих мужиков не хватает!»: Довлатова сыграла пять женщин в одном спектакле
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео