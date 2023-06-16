Отложили все дела: как россияне смотрели выступление Путина на ПМЭФ — 2023

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 298 0

Все гости ПМЭФ-2023 отложили дела и следили за речью Путина на пленарном заседании

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2023

Не все смогли присутствовать на заседании лично. Как они следили за событием мировой величины?

Пленарное заседание с участием президента Владимира Путина стало самым значимым и долгожданным событием 26-го Петербургского международного экономического форума, который стартовал в Северной столице. Речь главы государства продолжалась 1,2 часа, а после он заслушал обращение алжирского коллеги Абдельмаджида Теббуна и ответил на вопросы.

Многие, отложив свои дела, примкнули в экранам и мониторам и следили за событием дистанционно. Отвлеклись от работы на время пленарного заседания даже аниматоры форума. На кадрах с площадки видно, как люди в и в деловых, и в ростовых костюмах внимательно следят за тезисами российского президента.

Речь Путина заслушали не только жители России, но и посетители ПМЭФ из других государств — в частности представили Алжира и Объединенных Арабских Эмиратов. Как ранее отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, всего в мероприятиях форума прияли участие высокопоставленные гости более чем из 15 стран.

ПМЭФ-2023 стартовал в Санкт-Петербурге 14 июня. Мероприятия форума продлятся до 17 числа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о небывалых мерах безопасности на ПМЭФ в 2023 году.

Тема:
ПМЭФ 2023
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