«Надеюсь, что все пройдет хорошо»: у певицы Славы возникли проблемы после пластики

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15 0

Певица Слава снова ложится под нож, у нее проблемы из-за сделанной ранее пластики

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / nastya_slava; 5-tv.ru

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Артистке уже ввели наркоз.

Российская певица Слава обратилась к своим подписчикам из больницы. Артистка активно следит за своим внешним видом. Полгода назад Слава сделала себе ряд операций. Певице подтянули грудь, удалили жировые отложения и скорректировала овал лица.

Сегодня, 17 июня артистка записала историю в личном блоге, где сообщила, что она снова ложится на стол хирурга. Слава записала видео прямо из больничной палаты. Ей потребовалось исправить неудачи, которые произошли после предыдущей пластики.

«Я снова в больничке. Надо подлататься, исправить кое-что. Мне уже ввели наркоз, надела секси-белье. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Всех люблю», — сказала Слава.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что артистка нелестно высказалась о российских звездах, которые покинули страну после начала СВО. Слава считает, что подобные знаменитости не нужны в государстве.

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