«Особый вид людей»: почему рыжих женщин в древности считали ведьмами и боятся сейчас

Отнюдь не все рыжеволосые девушки обладают сверхъестественными способностями, поэтому в древности их всех напрасно считали ведьмами. При этом у каждой такой женщины очень сильная связь с природой. Об этом в комментарии 5-tv.ru сообщил экстрасенс и оккультист Андрей Харрис.

«Почему с самой древности боятся рыжих женщин? Во-первых, стоит сказать, что это особый вид людей, очень редкий — их всего 2%. Такие люди имеют очень тесную связь с природой. В них соединяются все четыре стихии: огонь, воздух, земля и вода. Люди в древности это замечали. Видели то, как рыжие девушки буквально разговаривали с деревьями, растениями, реками и озерами. После этого и пошли слухи, что они ведьмы», — рассказал Андрей Харрис.

По его словам, ситуацию усугубляли некоторые священные писания, в которых говорилось о сотворении женщины из красной глины. В этом контексте между красным цветом и рыжими волосами практически ставился знак равно.

«С тех пор считается, что рыжеволосые женщины и люди в целом приносят в мир зло и опасность. Но стоит сказать, что это один из главных мифов. Конечно же, рыжий цвет волос не является синонимом опасности. Однако таких людей лучше не злить. Опять же, крепкая связь с природой и стихией — вдруг буря какая-то придет в вашу сторону», — развенчал старое заблуждение экстрасенс.

Он призвал помнить, что среди ведьм встречаются женщины с любым цветом волос. Рыжие — только часть большого целого. Отличить настоящую ведьму можно по следующим пяти признакам.

От взгляда такой женщины становится неловко: кто-то попросту боится и отводит глаза, а другие смотрят на них часами и восторгаются; Родинки. Чаще всего это родинка возле глаза, рта или на стопе. А также скопление родинок в виде созвездий. Например, созвездие Большая Медведица, либо пентаграмма. Сложность с определением возраста. Ведьма может быть моложавой до самого конца своей жизни. А может выглядеть зрелой не по годам; Их любят и слушаются все животные; Всегда в жизни ведьмы есть история борьбы. К примеру, болезнь на грани жизни и смерти, тяжелые жизненные обстоятельства, трансформации собственного тела или же что-то еще. Причем ведьма точно вышла из сложной ситуации победителем.

В заключение Андрей Харрис отметил, что среди рыжеволосых девушек особой экстрасенсорной силой и связью с природой обладают зеленоглазые. Среди них очень много эмпатов, экстрасенсов и, например, травниц.

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