В Москве беременная девушка упала с шестого этажа

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 153 0

Жительница столицы получила много травм.

В Москве беременная девушка упала с шестого этажа

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky, Alexander Legky

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В Москве беременная девушка 23 лет упала с шестого этажа высотного дома. Девушка приземлилась на козырек подъезда на улице Изумрудной, что, видимо, и спасло ей жизнь.

Как стало известно 5-tv.ru, медики прибыли быстро и увезли в больницу жительницу столицы. По предварительным данным, врачи зафиксировали у нее ушиб позвоночника и сотрясение мозга.

Хоть молодая мама получила относительно легкие травмы, врачам еще предстоит установить, в каком состоянии находится неродившийся ребенок и выживет ли он после происшествия. Что стало причиной трагедии — неизвестно, это предстоит узнать следователям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на видео попало то, как мужчина падает с 19-го этажа в Воронеже. На кадрах видно, как к этому дому подъезжает спасательный автомобиль прямо в момент случившегося.

Мужчина использовал «трюк Вина Дизеля» из серии фильмов «Форсаж» и приземлился на стоящую внизу машину. Возможно, именно знание это спасло ему жизнь.

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В Москве беременная девушка упала с шестого этажа

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