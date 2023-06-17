Вы не поверите, но не только Трамп снимался в кино: в каком сериале можно увидеть Байдена

Появление на тот момент еще вице-президента США на экранах до последнего держалось в тайне.

Многие знают, что экс-президент США Дональд Трамп не только политик, но еще шоумен и актер. Он, например, снялся в фильме «Один дома — 2».

Но лишь некоторые в курсе, что за плечами действующего президента США Джо Байдена тоже есть роли. Одним из самых известных проектов, в котором он появился в роли камео, является сериал «Парки и зоны отдыха». Там Джо Байден, будучи кандидатом в вице-президенты, сыграл самого себя.

Главная героиня сериала — немного сумасбродная, но умная и благородная чиновница Лесли Ноуп — без ума от Байдена, и на этом строится одна из линий героини.

Снимали серию в Вашингтоне, но держалось это камео в строжайшей секретности. Байден поучаствовал в съемках сериала в 2012 году, но съемочной группе не разрешили рассказывать об этом. Более того, серия могла и вообще не выйти, если бы Байдена не избрали на пост вице-президента.

Сцена была снята в парадном офисе Байдена в административном здании. Секрет такого камео тоже очень прост — Байден и его семья оказались поклонниками сериала.

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