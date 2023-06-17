Мужа Бабушкиной отправили под домашний арест после нападения на полицейского

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22 0

Мужа актрисы Бабушкиной Андрея Гацунаева отправили под домашний арест

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Андрей Гацунаев обвиняется по двум статьям уголовного кодекса.

Мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева, обвиняемого по двум уголовным статьям, в том числе за нападение на сотрудника полиции, суд отправил под домашний арест.

Видео с Гацунаевым, подъехавшим на такси к дому, появилось в распоряжении 5-tv.ru. Выйдя из автомобиля, мужчина поспешил скрыться в подъезде, не отвечая на вопросы корреспондента.

Накануне вечером Гацунаева после обыска в квартире увезли полицейские. Сообщалось, что в отношении супруга Бабушкиной возбуждено два уголовных дела: за применение насилия в отношении сотрудника полиции и за незаконный оборот наркотиков.

Инцидент с актрисой и ее супругом произошел утром 16 июня в центре Москвы. Автомобиль пары остановили сотрудники ГАИ для проверки документов и нашли в салоне пакетик с белым порошком, предположительно, запрещенным веществом. После этого 45-летний Гацунаев, вероятно, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, попытался съесть пакетик и при этом сильно укусил полицейского за палец.

Позднее стало известно, что Гацунаева после обысков в квартире привезли в Замоскворецкий суд для предъявления обвинения и избрания меры пресечения.

К самой Бабушкиной у представителей правосудия вопросов пока нет. Зато спектакль с ее участием в театре Ермоловой отменили после сообщений о скандальном инциденте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коллега Бабушкиной актер Максим Лагашкин усомнился в том, что у нее могли найти наркотики.

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