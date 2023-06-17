«Самая радостная новость для меня»: Харламов и Ковальчук расстались?

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 174 0

Юморист Гарик Харламов спровоцировал слухи о расставании с актрисой Екатериной Ковальчук

«Самая радостная новость для меня»: Харламов и Ковальчук расстались?

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Юморист намекнул на то, что его романтические отношения с актрисой закончились.

Юморист Гарик Харламов спровоцировал слухи о расставании с актрисой Екатериной Ковальчук. Сейчас фанаты звездной пары активно обсуждают возможный разрыв.

Гарик Харламов выложил в своем личном блоге публикацию, в которой очень сильно рад возвращению шоу «Давай поженимся!».

«Я вас ждал! Самая радостная новость для меня за последнее время. Ура!», — написал юморист.

Когда фанаты заподозрили звезд в том, что они начали романтические отношения, Харламов и Ковальчук никак не комментировали свою личную жизнь. Но затем они вместе появились на открытии ресторана комика. Также юморист признался в эфире одного из федеральных каналов о том, что пойдет с возлюбленной в ЗАГС, как только будет такая возможность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Гарик Харламов впервые после переезда актрисы Кристины Асмус увиделся с дочкой. В личном блоге юморист опубликовал видео, в котором вместе с дочерью исполняет песню российской панк-рок группы «Король и шут».

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