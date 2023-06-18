Стали известны дата и место прощания с актером Дмитрием Сапроновым
Шоу-бизнес 32 0
Актера из сериала «Кухня» Дмитрия Сапронова похоронят в Москве
Фото: Кадр из к/ф «Родительское право», реж. Николай Борц, 2018 г.
Актер умер в возрасте 50 лет.
Актера Дмитрия Сапронова похоронят в Москве 18 июня.
«Церемония прощания пройдет 18 июня 2023 года в 10:30 на улице Будайской, 2, строение 13», — сообщается на его странице во ВКонтакте.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, актер из сериалов "Кухня" и "Карпов" Дмитрий Сапронов умер в возрасте 50 лет. Причина смерти не уточняется.
На счету актера множество сериальных работ. В их числе проекты: «След», «Адвокат», «Товарищи полицейские», «Пятая стража» и «Кухня».
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