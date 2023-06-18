Зашли слишком далеко: Трамп и Байден рискуют загреметь в тюрьму вместо Белого дома

Всего за неделю ставки в американской президентской гонке возросли до небес. Против обоих основных претендентов — Байдена и Трампа — выдвинуты самые серьезные обвинения в уголовных преступлениях.

Против Трампа официально возбуждено дело. Кстати, уже второе по счету. На сей раз претензии по хранению секретных материалов дома — в его поместье в солнечной Флориде. Был первый допрос.

Республиканцы не остались в долгу и выдвинули обвинения против Байдена — в получении взяток за покровительство украинским бизнес-партнерам сына Хантера.

За спиной Байдена замаячила тень загадочного Мистера Икс. Мистер Икс — информатор ФБР. Он в одном из своих докладов сообщил, что Джо Байден, а также его сын Хантер получили взятку не менее пяти миллионов долларов от менеджера украинской компании Burisma.

Причем менеджер подстраховался и сделал аудиозаписи телефонных переговоров обоих Байденов по поводу взятки. Всего якобы есть 17 таких аудиофайлов — 15 с голосом Хантера, два с голосом самого Джо Байдена. На момент совершения этого преступления последний был вице-президентом США.

Для понимания, пять миллионов долларов — это заработная плата Джо Байдена за десять лет работы. Это примерно полмиллиарда рублей. Сам Джо, по крайней мере внешне, не стал от этого жить лучше. А вот сынок погулял знатно.

У республиканцев много вопросов: почему ФБР, имея такую информацию, не провело расследование? Что слышно на аудиозаписях, если они, конечно, существуют? Не из-за того ли Штаты накачивают Украину оружием, что Байден «на крючке»? Ну и наконец, кто имеет компромат на президента США? Ну не Украина же, право слово! И достоин ли Джо Байден быть президентом страны, если все это правда? Или его место как минимум на пенсии?

Чем серьезнее обвинения в адрес конкурентов, тем сложнее найти компромиссы. А это — первый шаг к острому гражданскому конфликту. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Николая Мастерова.

«Почему вы задаете такой тупой вопрос?» — разозлился Джо Байден.

Хотя действующего президента всего лишь спросили, почему информатор ФБР назвал его большим человеком по делу об украинских взятках. А Байден пришел отвечать про злодеяния своего главного политического оппонента Трампа. Три дня назад тому предъявили новые обвинения.

Вертолеты в воздухе и сотни полицейских вокруг. Здесь, у здания суда в Майами, запрещено почти все: сотовые телефоны, диктофоны, любое электронное оборудование для фиксации видео или аудио. Власти будто тщательно оберегают общество от слов бывшего и пока еще возможно будущего президента.

Администрация Байдена вполне оправдано боится Трампа — за него, по всем опросам, как минимум половина страны. И это четко видно у суда в Майами. Сотни сторонников Трампа требуют снять с него обвинения и пытаются максимально понятным языком донести это Байдену.

«Конечно, это все дело рук администрации Байдена. У него у самого хранились секретные документы. Суть в том, что они мечтают его уничтожить. Но у них не выйдет, мы стоим за него», — рассказала пришедшая к суду жительница США.

«Наша страна была демократичной, а сейчас все в прошлом. Сами демократы испортили все, что могли», — пожаловался пришедший на демонстрацию американец.

Это судилище — уже вторая попытка Байдена вывести Трампа из президентской гонки. В прошлый раз обвинили в подделке финансовой документации — высокооплачиваемые адвокаты отбили иск. В этот раз обвинения уже серьезнее — неподобающее хранение американских государственных секретов.

«Демократы контролируют все рычаги власти. Им плевать на права. Они превратили закон в оружие», — констатировал политолог и американский журналист Джон Вароли.

За этим забором — то самое поместье, где нашли секретные документы преткновения. 102 штуки: 27 — в кабинете Трампа, 75 — в кладовке. Только на 17 из них был гриф «Совершенно секретно». В январе настолько же секретные нашли в гараже у Байдена. Но действующие власти со всей ответственностью заявляют: общественность не понимает, это совсем другое.

Именно этот факт — что на Трампа спускают всех собак, а Байдену то же самое сходит с рук — даже самых верующих в исключительность Америки заставил усомниться. А кто теперь несет знамя самой жестокой тирании планеты?

«Джо Байден не хочет быть диктатором, но Джо таковым является. Он пытается посадить другого кандидата в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Он — новый Садам Хусейн», — отметил американский журналист Такер Карлсон.

И ведь того же Садама Хусейна свергли и казнили как раз за обвинения в диктатуре и политических расправах над оппонентами. Сделали это американцы.

«Сейчас Америка напоминают нацистскую Германию, где каждый неугодный преследуется», — сравнил режимы политолог Джон Вароли.

Адвокаты спасли Трампа и в этот раз. Его отпустили без залога и всяких условий — даже без графика дальнейших заседаний. Но они будут.

«Администрация Байдена пытается уничтожить предвыборную кампанию Трампа. Потому что они видят, что их рейтинги катятся к нулю», — объяснил исполнительный вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Рассмусен.

Но Трамп пока не боится. Несмотря на 37 пунктов обвинения, по которым может грозить до 400 лет заключения.

«Все это обман. Как и Россия, Россия, Россия и моя связь с этой страной. Так же, как поддельное досье было мистификацией. Вы видели отчет Дарема? Вы видели отчет Мюллера? Все это было просто пустышкой», — заявил Дональд Трамп.

Первым делом после суда экс-президент заехал перекусить. И сделал это с присущим ему размахом — остановил свой картеж в кубинском ресторане, где под восторженные крики своих сторонников заявил владельцу: «Еда для всех — за мой счет». В честь дня рождения. Потом бывший президент прошел из ресторана в закусочную, где тоже оплатил всем обед. Рейтинги Трампа продолжают расти каждый день среди простых американцев.

«Угостил кубинским деликатесом, все были в восторге», — рассказал менеджер закусочной Джордж.

В этом — главная причина травли Трампа. Законными методами Байдену с его чуть более 30% поддержки уже не угнаться. Но у сонного Джо и его команды есть еще один козырь в рукаве — обвинения в подстрекальстве к мятежу.

После штурма Капитолия полиция арестовала 70 человек. Было заведено 40 уголовных дел. Самый большой срок, который вынесли протестующему, 14 лет тюрьмы. Окажется ли Трамп в списке подсудимых еще и по этому делу — сейчас лишь вопрос времени.