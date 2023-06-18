Украина не сможет противостоять российской армии без поставок западного вооружения. С таким мнением выступил в интервью РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о демилитаризации Украины. Пушилин подчеркнул, что значительно сократилось использование оружия, производимого на территории Украины.

«Я видел опасения и в социальных сетях, что бы это значило — окончание демилитаризации. Имеется в виду, что в части того вооружения, которое было на Украине, это касается техники, производственных мощностей и ремонтных баз, в этой части практически все уничтожено. Единственная возможность Украине продолжать свою агрессию — поставки западной техники», — заявил Пушилин.

Он добавил, что несмотря на сокращение арсенала, перед российской армией все еще стоит задача по денацификации. Пушилин отметил, что об этом детально рассказал президент РФ Владимир Путин.

Песков заявил о «фактической войне» между Россией и Западом

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.