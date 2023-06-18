Песков заявил о «фактической войне» между Россией и Западом

Как отметил пресс-секретарь президента, целью СВО на начальных этапах была защита населения Донбасса.

Спецоперация России на Украине началась как военные действия ради обеспечения безопасности Донбасса, но сейчас она по факту является войной Москвы с «коллективным Западом». Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе интервью журналисту RT Максиму Аль-Тури. Так пресс-секретарь президента прокомментировал поставки западного оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Песков согласился, что с наращиванием поставок будет усиливаться и напряженность в контексте конфликта. Он отметил — суверенитета Незалежной, о котором так много говорят ее зарубежные партнеры, не существует. У страны нет «ни воли, ни желания, ни возможности заявлять какую-то суверенную позицию». Все решения киевского режима продиктованы из Белого дома, и это очевидный факт.

«Действительно, специальная военная операция начиналась против Украины, против киевского режима, с тем чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. Это действительно так. Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что глава государства Владимир Путин уже заявлял о так называемом санитарном кордоне — расстоянии, на котором Россия будет держать ВСУ, отодвигая от собственных территорий. И чем больше будет расширяться радиус действия западного оружия в руках украинских боевиков, тем сильнее придется увеличивать эту буферную зону.

По словам представителя Кремля, Москва добьется своих целей в рамках спецоперации несмотря на вмешательство США и НАТО и вытекающие из него трудности. Он добавил, что из-за активности иностранных «доброжелателей» Киева ситуация становится отчасти непредсказуемой, но на конечный результат этот фактор повлиять не может.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин показал лидерам африканских стран парафированный договор об урегулировании ситуации на Украине. Киев принял соглашение еще в марте 2022 года, но вскоре отказался от него.