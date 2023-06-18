Водитель BMW протаранил ограду детской психбольницы в Петербурге и скрылся

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 37 0

Стало известно, кто владелец машины. Но мужчина свою вину отрицает.

Водитель BMW протаранил ограду детской психбольницы в Петербурге и скрылся

Фото: ВКонтакте / spb_today

Читайте нас в: Дзен Новости

Автомобилист на BMW наехал и повредил ограду детской психиатрической больницы имени Мнухина в Санкт-Петербурге на улице Чапыгина.

Известно, что лихач снес забор больницы и после этого скрылся с места ДТП. Автомобилист оставил свою машину около учреждения. Об этом сообщило издание 78.ru.

После оформления ДТП машину увезли на эвакуаторе. Владельцем BMW является 27-летний молодой человек. Правда, он заверил стражей порядка, что недавно продал транспортное средство и в момент аварии никак не мог находиться за рулем.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге на Внуковской улице столкнулись две машины. Автомобили Maybach и Lada Kalina стали участниками ДТП. Сотрудники войск национальной гвардии ефрейтор Леонид Протазанов и рядовой Дмитрий Честнейшин незамедлительной пришли на помощь, перекрыли зону ДТП и вызвали врачей. В аварии были пострадавшие. Точное число тех, кто получил травмы, не сообщалось.

+22° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
83.65
-0.31 91.63
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:42
Звездные сиделки: как домработница Бедроса Киркорова стала его дамой сердца
18:22
Зашли слишком далеко: Трамп и Байден рискуют загреметь в тюрьму вместо Белого дома
18:09
Москвичам пообещали по-настоящему летнюю погоду в ближайшие дни
18:01
Водитель BMW протаранил ограду детской психбольницы в Петербурге и скрылся
17:43
«Страшная картинка»: очевидица захвата заложников в Астане сравнила произошедшее с жутким фильмом
17:32
Очевидцы сообщают о пожаре на Миусской площади в Москве

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
Модель впала в кому после пластической операции на Рублевке
Делай, но не навреди: как избавиться от зависимости от сладкого?
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео