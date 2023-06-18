«Не отчаиваюсь»: Айзе диагностировали расстройство психики

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 35 0

Бывшей жене Гуфа Айзе диагностировали расстройство психики

«Не отчаиваюсь»: Айзе диагностировали расстройство психики

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Бывшая жена рэпера Гуфа готова пройти лечение.

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза вышла к фанатам с грустной новостью. Девушка призналась, что ей диагностировали клиническую депрессию. Об этом она рассказала своим подписчикам в личном блоге.

Айза рассказала про психическое заболеваниеАйза рассказала про психическое заболевание. Фото: Instagram* / aizalovesam

«Мне диагностировали клиническую депрессию. Впереди меня ждет новый курс психотерапии. Не отчаиваюсь. И готова лечиться», — написала девушка в истории своего личного блога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза пожаловалась на взорвавшийся унитаз у нее дома. Также она была недовольно прыщами на своем теле, но эта проблема ушла на второй план. Из-за взрыва туалета девушка заявила о том, что ей придется переезжать. И это далеко не первая неприятность, с которой Айза столкнулась в Индонезии. Ранее в этом же доме у бывшей жены Гуфа отключили электричество. Также злоумышленники вымогали деньги у Айзы.

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