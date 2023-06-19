«Воскресшая» на своих похоронах неделю назад женщина умерла

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

В Эквадоре скончалась женщина, которая пришла в себя во время поминок

«Воскресшая» на своих похоронах неделю назад женщина умерла

Фото: www.globallookpress.com / Dieter Menne

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Пенсионерка перенесла повторный инсульт, после чего скончалась «по-настоящему».

Пожилая жительница Эквадора, которая неделю назад «воскресла» во время собственных похорон, умерла в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщает издание Comercio.

Уточняется, что объявленная умершей и «ожившая» неделю назад 76-летняя Белла Монтойя 16 июня перенесла повторный инсульт, после чего скончалась и была официально признана мертвой в больнице Бабаойо.

Первую попытку похоронить женщину ее родственники предприняли около недели назад. Однако во время церемонии она внезапно пошевелилась, чем шокировала уже принявших траур родственников.

Известно, что незадолго до похорон Монтойя находилась в больнице, где, по заключению лечащего врача, скончалась. Медик подтвердил ее смерть, после чего тело передали родственникам. Несколько часов женщина провела в гробу, пока шла подготовка к погребению. В это время кто-то из близких поднял крышку, пригляделся и распознал признаки жизни. Пожилую даму снова госпитализировали. Спустя несколько дней она скончалась.

По мнению экспертов, жительница Эквадора стала жертвой каталепсии, которую в психиатрии часто называют восковой гибкостью. Это двигательное расстройство, при котором человек застывает в одном положении и не может самостоятельно шевелиться. При этом телу можно придать любую позу, и он не сможет ее сменить. В таком состоянии больной может находиться до нескольких дней.

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