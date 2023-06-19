Экс-солист «Землян» Скачков рассказал о гитаристе Колчине: «Один из лучших»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 99 0

Экс-фронтмен «Землян» Скачков запомнит гитариста Колчина как одного из лучших музыкантов

Фото, видео: ВКонтакте / Сергей Скачков; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Родные до сих пор не могут понять, что произошло с 45-летним музыкантом.

Экс-солист и фронтмен группы «Земляне» Сергей Скачков в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал, каким он запомнит умершего музыканта Сергея Колчина. О его кончине стало известно утром в минувшее воскресенье. Ему было 45 лет.

«Прекрасный человек, отличный гитарист. Может, один из лучших в стране. Когда я в первый раз с ним встретился на концерте, меня это удивило — настолько человек подошел к материалу ответственно. Такого за карьеру у меня не было», — рассказал Скачков.

От чего именно умер Колчин, пока неизвестно даже его сестре. По словам Натальи, произошло какое-то недоразумение. Результаты вскрытия еще не готовы. Простились и похоронили Колчина в Иваново, там он родился.

К слову, покойный музыкант сотрудничал с группой «Земляне», созданной еще в 80-е годы прошлого века, в течение пяти лет — с 2012-го по 2017-й. Он также работал в коллективе «Акустик-Бэнд» вместе с действующим лидером «Землян» Андреем Храмовым, поддерживал новые проекты Сергея Скачкова, аккомпанировал группе «Лицей» и прочим.

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