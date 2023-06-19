На Украине предложили погасить госдолг страны за счет арестованных активов РФ

Погасить госдолг Украины предложили при помощи арестованных российских активов и того, что может быть сумеют отобрать. Такой метод решения вопроса озвучил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

Устенко утверждает, что у РФ арестовано 350 миллиардов долларов золотовалютных резервов и 150 миллиардов долларов из «денег номенклатуры», а у Украины долгов значительно меньше.

«Часть их можно использовать. И экономика Украины будет расти после окончания конфликта и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберем у РФ», — сказал Устенко в эфире всеукраинского телемарафона.

При этом ранее депутат Верховной рады Даниил Гетманцев раскрыл объем госдолга Украины. По его словам, он уже превысил 124 миллиарда долларов. А, по мнению экс-премьера Николая Азарова, к концу года он дойдет до 173 миллиардов долларов.

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