Слив токсичных отходов? В Крыму позеленела вода в море
В Крыму позеленела вода в море
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru
Вода кислотного оттенка в бухте Балаклавы вызвала крайнее беспокойство у жителей.
В Крыму внезапно позеленело море. Вода кислотного оттенка в бухте Балаклавы вызвала крайнее беспокойство у жителей. Заподозрили слив токсичных отходов.
Получить внятные объяснения от местных властей получилось не сразу. Сначала мэр Севастополя заявил, что это краситель, который используют для проверки труб.
Позже поправился: по уточненной информации, такие технологии город не применяет. А значит, все это чистой воды хулиганство. Кто-то намерено добавил краситель. Кто именно — сейчас выясняют.
Впрочем, угрозы для здоровья людей нет — такой вывод сделали после проверки проб морской воды.
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