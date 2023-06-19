Семь человек пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 66 0

Под огонь националистов попал приграничный Валуйский городской округ.

Семь человек пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

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Семь человек пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрелом ВСУ Валуйский городской округ. По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы», — сообщил глава региона.

Он уточнил, что среди пострадавших также оказался мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, две женщины с осколочными ранениями и одна девушка с контузией.

«У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили их в Центральную районную больницу. Еще два человека обратились за медицинской помощью самостоятельно — у них легкие осколочные ранения», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

В заключение он добавил, что в результате обстрела повреждения получили пять многоквартирных домов и четыре частных домовладения. В них выбиты окна, посечены фасады. На одном из участков сгорела хозпостройка.

В последнее время боевики ВСУ и аффилированные с ними террористы все чаще совершают атаки на Белгородскую область. Власти России неоднократно отмечали, что это только доказывает террористическую и националистическую сущность киевского режима. Президент страны Владимир Путин ранее подчеркивал, что цели спецоперации обязательно должны быть достигнуты ради безопасности граждан.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ атаковали с беспилотника село в Белгородской области.

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