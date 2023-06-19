Компанию «Яндекс» оштрафовали на два миллиона рублей

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 43 0

Суд оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей за отказ предоставить информацию о пользователях ФСБ

Компанию «Яндекс» оштрафовали на два миллиона рублей

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

Читайте нас в: Дзен Новости

В чем суд признал виновной крупнейшую площадку интернета?

Интернет-площадку «Яндекс» оштрафовали на два миллиона рублей. Постановление Мирового суда Москвы было обжаловано в апелляции и между тем вступило в законную силу.

Причиной такого решения стал отказ компании предоставить ФСБ России информацию о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги», которая необходима для розыска людей или обеспечения безопасности страны. Таким образом, действия площадки были квалифицированы по части 4 статьи 13.31 КоАП РФ.

При этом представитель «Яндекса» в суде признал вменяемые нарушения и попросил не назначать максимальный размер штрафа.

Аналогичный штраф компания получила в 2022 году. Тогда его размер составил 400 тысяч рублей.

В этом же году «Яндекс» внесли в реестр организаторов распространения информации в интернете, которые обязаны хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текста, изображений, звуков, видео, а также информацию об этих пользователях в течение одного года.

Кроме того, до шести месяцев должны храниться сами сообщения пользователей. Компания также обязана предоставлять эти сведения по запросу правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мировой суд в Москве оштрафовал организацию Wikimedia Foundation на три миллиона рублей.

+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
83.65
-0.31 91.63
0.66
Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на понедельник, 19 июня

Последние новости

10:12
Балерину госпитализировали из Александринского театра с травмой
10:01
Опубликовано видео допроса подозреваемых в покушении на руководство Запорожский области
9:55
Российские военные остановили попытку прорыва ВСУ на купянском направлении
9:48
Битва за урожай: полчища саранчи угрожают посевам на юге России
9:38
В Госдуме напомнили, что уехавшие из страны россияне все еще могут вернуться
9:34
Видео: молния ударила в Эйфелеву башню

Сейчас читают

ФСБ предотвратила теракты против руководителей Запорожской области
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Она сумасшедшая что ли?» — брат Дианы Гурцкая о слухах про ее отъезд в Абхазию
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео