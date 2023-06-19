Компанию «Яндекс» оштрафовали на два миллиона рублей

В чем суд признал виновной крупнейшую площадку интернета?

Интернет-площадку «Яндекс» оштрафовали на два миллиона рублей. Постановление Мирового суда Москвы было обжаловано в апелляции и между тем вступило в законную силу.

Причиной такого решения стал отказ компании предоставить ФСБ России информацию о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги», которая необходима для розыска людей или обеспечения безопасности страны. Таким образом, действия площадки были квалифицированы по части 4 статьи 13.31 КоАП РФ.

При этом представитель «Яндекса» в суде признал вменяемые нарушения и попросил не назначать максимальный размер штрафа.

Аналогичный штраф компания получила в 2022 году. Тогда его размер составил 400 тысяч рублей.

В этом же году «Яндекс» внесли в реестр организаторов распространения информации в интернете, которые обязаны хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текста, изображений, звуков, видео, а также информацию об этих пользователях в течение одного года.

Кроме того, до шести месяцев должны храниться сами сообщения пользователей. Компания также обязана предоставлять эти сведения по запросу правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мировой суд в Москве оштрафовал организацию Wikimedia Foundation на три миллиона рублей.