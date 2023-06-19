Специальные места: власти Петербурга решили регулировать работу аниматоров
Власти Санкт-Петербурга решили регулировать работу аниматоров
Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru
В летние месяцы двойники императоров и императриц не дают туристам прохода.
Власти Петербурга намерены выделить специальные места для работы уличных артистов и аниматоров. В летние месяцы многочисленные ростовые куклы, а также двойники императоров и императриц, не дают туристам прохода.
Они настойчиво зазывают сделать фото, немедленно требуя за это солидной компенсации. К тому же, последнее время представители этой профессии стали всt чаще подвергаться агрессивным нападениям. Получится ли навести порядкок — разбирался корреспондент «Известий» Василий Михеев.
Читайте также
32%
-0.31 91.63
0.66
Нашли ошибку?