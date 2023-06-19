Застрявших на теплоходе на Волге туристов развлекали танцами

Эфирная новость 28 0

Ночью «Павла Бажова» все-таки удалось снять с мели.

Фото, видео: Никитин Николай/ ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Почти 200 человек оказались в заложниках у Волги: теплоход «Павел Бажов» с туристами сел на мель. Случилось это по пути из Перми в Астрахань.

Обошлось без повреждений, но сдвинуться с места теплоход не смог — экипажу пришлось дожидаться буксира. И изо всех сил развлекать пассажиров.

«Павел Бажов» в этом сезоне ходил по маршруту трижды — путь хорошо известен. Видимо, подвела погода: поднялся сильный ветер, и судно отклонилось от курса, налетев на песчаную косу. Ночью теплоход все-таки удалось снять с мели.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
83.65
-0.31 91.63
0.66
Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на понедельник, 19 июня

Последние новости

13:16
«Очень насыщенно»: Виктория Боня поделилась распорядком дня
13:10
На самом низком уровне: как проходит визит Блинкена в Китай
13:03
Застрявших на теплоходе на Волге туристов развлекали танцами
13:01
«Наш ангел-хранитель»: Лерчек раскрыла способ погашения долга перед налоговой
12:58
В Белоруссии утвердили алгоритм лечения педофилии, в том числе химическую кастрацию
12:54
Онищенко о выведении в США насекомых-переносчиков ВИЧ и гепатита: «Инструмент экспансии»

Сейчас читают

Балерину госпитализировали из Александринского театра с травмой
ФСБ предотвратила теракты против руководителей Запорожской области
«Она сумасшедшая что ли?» — брат Дианы Гурцкая о слухах про ее отъезд в Абхазию
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео