Пожар произошел в цехе на юго-востоке Москвы — видео
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Пожар произошел в цехе на юго-востоке Москвы
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
В воздух поднимается столб густого черного дыма.
Пожар произошло в цехе на Гайвороновском проезде, расположенном на юго-востоке Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
В распоряжении также появились кадры случившегося — на них виден густой столб черного дыма.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи сообщали о крупном пожаре на Миусской площади в Москве.
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