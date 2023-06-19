В Пекине прошла встреча Си Цзиньпина с Энтони Блинкеном

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 85 0

Что обсудили представители США и Китая?

Фото, видео: REUTERS / Leah Millis / Pool; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Председатель Китая Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились в Пекине, в ходе которых отметили, что ношения между странами должны базироваться на взаимном уважении и искренности, передает агентство AFP.

«Я надеюсь, что госсекретарь Блинкен посредством этого визита сможет внести позитивный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений», — отметил Си Цзиньпин.

Кроме того, в ходе переговоров политики достигли прогресса по ряду вопросов. Однако не уточняется, по каким именно.

В Пекин Блинкен прибыл в воскресенье, 18 июня. Ожидается, что его визит продлится два дня. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Энтони Блинкена, отношения США и Китая находятся на самом низком уровне с момента их установления.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
83.65
-0.31 91.63
0.66
Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на понедельник, 19 июня

Последние новости

14:49
Британия планирует сохранять санкции против РФ, пока не будут выплачены компенсации Украине
14:45
Возможна ли в России вспышка лихорадки Западного Нила из-за подтоплений под Херсоном?
14:42
«Не намерены»: Блинкен о вступлении США в конфликт с Китаем
14:38
Нарышкин: в западных спецслужбах не исключают прямо противоположный итог наступления ВСУ
14:25
Минобороны: потери ВСУ на донецком направлении составили более 340 боевиков
14:17
Специальные места: власти Петербурга решили регулировать работу аниматоров

Сейчас читают

«Хочу умереть во сне»: 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна
«Она сумасшедшая что ли?» — брат Дианы Гурцкая о слухах про ее отъезд в Абхазию
У него на это пять причин: что толкает мужчину на измену
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео