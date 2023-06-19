Мэрия Одессы сообщила об обнаружении холеровидного вибриона в морской воде

Холеровидный вибрион обнаружен в морской воде в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города со ссылкой на одесский областной центр контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения Украины.

«В отобранных 14.06.2023 из точки в городе Одессе (морской порт причал № 2) пробах морской воды обнаружен холеровидный вибрион НАГ первой группы Хейберга», — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что из-за найденного в Одессе вибриона человек не может заболеть холерой. Однако этот вид бактерий может привести к заражению другими острыми кишечными инфекциями.

Утром 19 июня в минздраве Украины также сообщили о возможном наличии холеры в пресной воде в Николаевской области. Опасные вибрионы нашли в реках Ингулец и Ингул, Бугском и Днепро-Бугском лимане. Кроме того, в указанных водоемах оказался превышен предельно допустимый уровень кишечной палочки.

В свою очередь, врачи Новой Каховки сообщили об отсутствии возбудителя холеры в водах Херсонской области. Старший мобильной бригады больничного комплекса «Сокол» Юрий Андреевский сообщил, что сейчас ведутся исследования качества воды.

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