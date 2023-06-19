В Минздраве Украины заявили о наличии возбудителя холеры в воде в Николаевской области

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Игорь Рязов
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Ухудшение качества пресной воды стало результатом разрешения плотины Каховской ГЭС, которую обстреливали боевики ВСУ.

В Минздраве Украины заявили о наличии возбудителя холеры в воде в Николаевской области

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Возбудитель холеры обнаружен в пресной воде в Николаевской области после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней минздрава Украины.

«По результатам проведенных исследований, холерный вибрион в воде не выделен, однако выделен холеровидный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холерного вибриона», — рассказали в ведомстве.

В общей сложности пострадали три водоема. В реке Ингулец не соответствуют нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В реке Ингул значительно превышены допустимые концентрации возбудителей кишечной палочки.

Такая же ситуация с кишечной палочкой наблюдается в Днепро-Бугском лимане. А еще в его водах превышена предельно допустимая концентрация аммиака.

Плотина Каховской ГЭС оказалась прорвана в ночь на 6 июня — после серии ударов по сооружению со стороны ВСУ. Дамба выдержала сам обстрел, однако разрушилась ее верхняя часть. В итоге вода из Каховского водохранилища устремилась вниз по течению Днепра, разрушив плотину и подтопив прибрежные районы Херсонской области.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима. Результатом ЧП он назвал масштабную экологическую и гуманитарную катастрофу. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал поводом для разрушения дамбы ослабление позиций ВСУ на херсонском направлении. Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 35 человек.

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