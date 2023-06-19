Поможет ли химическая кастрация остановить педофилов — мнение психиатра

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 329 0

Психиатр Шуров: химическая кастрация и иное лечение сделает педофилов более агрессивными

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Существует ли алгоритм лечения от педофилии и может ли он помочь избавиться от болезни?

Алгоритм лечения педофилии может оказать обратный эффект: любые манипуляции с репродуктивной системой сделают пациентов еще более жестокими. Об этом 5-tv.ru заявил психиатр Василий Шуров.

«Педофилия относится к расстройствам полового предпочтения, когда сексуальный интерес направлен на детей до пубертатного периода», — отметил врач.

Это значит, что у педофилов присутствуют определенные изменения психики, которые заставляют их совершать преступления. И эти девиации никак не зависят от функционирования репродуктивной системы.

Поэтому утвержденный в Белоруссии клинический протокол для лечения от педофилии может оказаться не таким эффективным. Врачам удастся лишить педофилов возможности вступать в половой акт, но химическая кастрация и другие методы лечения сделают их сознание более агрессивным.

«Он сможет реализоваться в рамках любых других сценариев, поэтому я считаю это абсолютно бесполезным», — подчеркнул Шуров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как именно в Белоруссии собираются лечить педофилию.

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