Сын Эвелины Бледанс хотел быть похожим на Буратино

Сын Эвелины Бледанс мечтал быть похожим на Буратино. О музыкальном вкусе своего младшего сына телеведущая эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ».

Солнечный ребенок Эвелины Бледанс Семен пребывает в восторге от клипа на песню «Буратино» белорусского певца Дим Димыча (настоящее имя Дмитрий Сивчик. — Прим.ред.) и даже пытался быть похожим на этого сказочного персонажа, вытягивая себе свой нос.

«Незамысловатая песня, но которая звучит у нас постоянно дома. И Сема даже пару раз, поскольку у Буратино наклеенный нос, вытягивал нос до того, что стал синенький кончик. Прямо вытягивал, он хотел себе такой же длинный носик, как у Дим Димыча», — поделилась Эвелина Бледанс.

Также ее 11-летний сын любит таких исполнителей как Niletto, Хабиб, Дима Билан, а также Семен интересуется творчеством Миланы Стар, 13-летней дочерью звезды «Универа» Виталия Гогунского, и даже ходит на все ее концерты.

Эвелина Бледанс родила своего солнечного ребенка в браке с продюсером Александром Семиным. Несмотря на развод, пара осталась в хороших взаимоотношениях. Возможно, на это повлиял их общий сын, который родился в 2012 году с синдромом Дауна.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эвелина Бледанс после развода обеспечивает себя сама.