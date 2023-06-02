Бледанс честно рассказала о жизни после развода: «Зарабатываю сама»

|
Аделина Ким
Аделина Ким 10 0

Актриса Бледанс рассказала, что после развода обеспечивает себя сама

Бледанс честно рассказала о жизни после развода: «Зарабатываю сама»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

С третьим мужем Александром Семиным она рассталась в сентябре 2017 года.

В городе Кстово завершается Первый открытый российский кинофестивель «КстоКино», в котором приняла участие актриса Эвелина Бледанс. Журналисты узнали у звезды, как она сейчас живет и чем занимается ее сын. Младшему — Семену — десять лет, еще в возрасте шести месяцев получил свой первый контракт на съемки.

Мальчик тогда снялся в рекламе подгузников, а теперь он вырос и уже дебютировал как артист. В мае знаменитость вместе с ним ездила в свой родной город Санкт-Петербург. Наследник был там впервые, поэтому Бледанс показала ему Павловский дворец и Мариинский театр. Однако главная цель поездки была совсем не развлекательная, а познавательная.

«Мы ездили по детским домам и социальным учреждениям с концертами. По три спектакля в день давали, и Сема был как артист — пел, общался с детками. Я думала, он будет уставать — нет, приходил в номер и продолжал петь», — поделилась звезда.

Чтобы отплатить ребенку за упорный труд, мама купила ему мороженое, пирожное и игрушки, передает издание dni.ru.

Эвелина Бледанс с сыномЭвелина Бледанс с сыном. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

С третьим мужем Александром Семиным она рассталась в сентябре 2017 года. Отвечая на вопрос о финансовом участии экс-супруга в жизни ребенка, Эвелина ответила кратко: «Деньги я зарабатываю сама».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бледанс устроила танцы без нижнего белья на белой вечеринке ММКФ.

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.97
-0.02 86.58
0.08
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023

Последние новости

9:32
В России планируют снизить зависимость от зарубежных компьютерных технологий
9:28
Бледанс честно рассказала о жизни после развода: «Зарабатываю сама»
9:14
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023
9:01
«Кричит» земля Донбасса: как российские саперы обезвреживают мины в ЛНР
8:48
Снова любовь? Анфиса Чехова появилась на публике вместе с бывшим мужем
8:35
В Сочи официально стартовал летний курортный сезон

Сейчас читают

"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака
«Пустота так и осталась»: Ирина Алферова о череде смертей великих актеров
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023