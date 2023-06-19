Ох, уж эти фанаты: певице Биби Рексе разбили лицо телефоном во время концерта

Очередное выступление закончилось печальными последствиями.

Во время концерта в Нью-Йорке американской певице Биби Рексе бросили телефон в голову. Инцидент произошел сегодня, 19 июня, а видео уже активно распространилось в Сети.

На кадрах видно, что в певицу прилетел телефон в момент, когда артистка шла по сцене в сторону своих фанатов. После столкновения с телефоном девушка упала на колени, схватилось за лицо и прервала выступление.

После удара певица была доставлена в больницу. Без травм не обошлось. Певице наложили три шва. Выступление артистки остановили. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Также стало известно, что посетители концерта сразу вызвали охрану, которая вывела предполагаемого нарушителя.

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