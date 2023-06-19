Ох, уж эти фанаты: певице Биби Рексе разбили лицо телефоном во время концерта

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 34 0

Певице Биби Рексу разбили лицо телефоном во время концерта

Ох, уж эти фанаты: певице Биби Рексе разбили лицо телефоном во время концерта

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/mpi04

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Очередное выступление закончилось печальными последствиями.

Во время концерта в Нью-Йорке американской певице Биби Рексе бросили телефон в голову. Инцидент произошел сегодня, 19 июня, а видео уже активно распространилось в Сети.

На кадрах видно, что в певицу прилетел телефон в момент, когда артистка шла по сцене в сторону своих фанатов. После столкновения с телефоном девушка упала на колени, схватилось за лицо и прервала выступление.

После удара певица была доставлена в больницу. Без травм не обошлось. Певице наложили три шва. Выступление артистки остановили. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Также стало известно, что посетители концерта сразу вызвали охрану, которая вывела предполагаемого нарушителя.

Ранее 5-tv.ru объяснял из-за чего сорвался концерт певицы МакSим в Сочи. Поклонники мечтали увидеть своего кумира, но МакSим опоздала на 40 минут и на сцене как-то странно себя вела. А потом и вовсе концерт сорвался. Слухи ходят разные: от алкоголя до беременности.

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Ох, уж эти фанаты: певице Биби Рексе разбили лицо телефоном во время концерта

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