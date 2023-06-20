Дереву с сильным корнем ураган не страшен: китайский совет дня на вторник, 20 июня

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 42 0

Вероятны нарушения планов, срывы договоренностей и неприятности разного вида и размера. Все напасти из-за очередного столкновения Кролика с Петухом.

Дереву с сильным корнем ураган не страшен: китайский совет дня на вторник, 20 июня

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 20 июня?

Этот вторник сильно мирным не назовешь. Вероятны нарушения планов, срывы договоренностей и неприятности разного вида и размера. Все напасти из-за очередного столкновения Кролика с Петухом. Имейте в виду это обстоятельство при планировании дня.

Совет дня: если вам надо что-нибудь разрушить — вторник отличный для такого день. Только при этом не забудьте о технике безопасности как физической, так и эмоциональной.

Предостережение дня: энергии вторника имеют повышенную травмоопасность. Весьма вероятны порезы и переломы. Если вы знаете за собой особенность травмироваться на пустом месте — будьте внимательны к себе.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
83.99
0.34 91.80
0.17
Дереву с сильным корнем ураган не страшен: китайский совет дня на вторник...

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