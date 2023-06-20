Деньги на черный день: экономист предупредил об опасных видах вложений

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Экономист Слипенькин: Существует риск потерять сбережения из-за покупки доллара и евро

Деньги на черный день: экономист предупредил об опасных видах вложений

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Россиянам пора позабыть о сбережениях в иностранной валюте, как раньше, и начать отталкиваться от валюты России.

Хранить деньги в долларах или евро больше не надежно, заявил в беседе с изданием URA.RU экономист Владимир Слипенькин. Свое мнение он аргументировал тем, что в России валюта рубли, а валютный риск опасный и мало предсказуемый.

«Опыт прошлого года показал, что доллар может не только расти, но и падать. Если говорить о том, чтобы сохранить деньги на черный день, то доллар и евро не стоит рассматривать как источник сохранения своих сбережений. Здесь лучше исходить из тех инструментов, которые номинированы в российских рублях», — пояснил Слипенькин.

Помимо этого не стоит рисковать финансами и покупать акции, если человек не разбирается в них. Так как они связаны с риском и транзакционными издержками. Экономист посоветовал не прыгать в омут с головой и взять платную консультацию у профессиональных участников рынка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мешает новичку зарабатывать на маркетплейсе.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
83.99
0.34 91.80
0.17
Дереву с сильным корнем ураган не страшен: китайский совет дня на вторник...

Последние новости

7:39
«Обстоятельства у всех разные»: Самойлова внезапно заговорила о домашнем насилии
7:23
Деньги на черный день: экономист предупредил об опасных видах вложений
7:15
Метр за метром: В Херсонской области продолжают дезинфекцию
7:03
В ожидании сказки: до «Алых парусов» осталось меньше недели
6:58
Предстоит несколько операций: в Петербурге полицейский на самокате сбил ребенка
6:45
Пополнение в семье: как 71-летний Олег Газманов отреагировал на сюрприз от жены

Сейчас читают

«Хочу умереть во сне»: 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна
США и Канада отправили два самолета на поиски пропавшего в Атлантике батискафа
Пополнение в семье: как 71-летний Олег Газманов отреагировал на сюрприз от жены
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео