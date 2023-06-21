Можно подать из дома: приемная кампания стартовала в вузах России

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Приемная кампания стартовала в российских вузах

Фото, видео: © РИА Новости / Руслан Кривобок; 5-tv.ru

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Поступать разрешено сразу в несколько вузов, лимит — не более пяти.

Приемная кампания началась в российских вузах — уже сегодня абитуриенты могут подать документы. Причем не выходя из дома — с помощью сервиса «Поступление онлайн».

Все, что потребуется, это подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Далее достаточно выбрать учебное заведение и подать заявку.

Поступать разрешено сразу в несколько вузов, лимит — не более пяти. Заявления принимают в частные и государственные вузы: на очную и заочную формы, на платные места и бюджет.

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Можно подать из дома: приемная кампания стартовала в вузах России

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